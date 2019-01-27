Фуркад обошёл Логинова в общем зачёте Кубка мира

Норвежец Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону. По итогам этапа в итальянском Антхольце, где биатлонист выиграл два золота и серебро, он опережает ближайшего преследователя на 282 очка.
На второе место вышел француз Мартен Фуркад. После масс-старта в Антхольце он обошёл россиянина Александра Логинова, и теперь разница между ними составляет шесть очков.
Евгений Гараничев идёт на 15-м месте, Матвей Елисеев — на 23-м, Дмитрий Малышко — на 31-м.
Фуркад в прошедшем масс-старте остановился в шаге от пьедестала. Логинов финишировал на 20-м месте.
Как сообщал News.ru, россияне остались без медалей в масс-старте на КМ.