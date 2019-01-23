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Фуркад избежит наказания за критику Логинова

Мартен Фуркад FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Мартен Фуркад

спорт [ версия для печати ]

Французский биатлонист Мартен Фуркад не будет наказан за критику в адрес россиянина Александра Логинова. Об этом сообщает норвежская NRK.

Такое решение, по информации источника, принял комитет по этике Международного союза биатлонистов (IBU), рассмотрев жалобу главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

После победы Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Фуркад разразился гневной тирадой в адрес триумфатора. Француз отказал россиянину в уважении и назвал произошедшее позором. Мартен настаивает, что Логинов должен извиниться перед биатлонным сообществом и не делать вид, что ничего не произошло.

В ноябре 2013 года в допинг-пробе Логинова был обнаружен эритропоэтин. Биатлонист был дисквалифицирован на два года.

Ранее News.ru размышлял, что Логинов должен не извиняться перед биатлонной семьей, а объясниться перед родной страной.


#биатлон #МартенФуркад #Кубокмира #АлександрЛогинов
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