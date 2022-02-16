Фристайлист Илья Буров выиграл бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине

Читайте нас в Google Новости

Российский фристайлист Илья Буров стал бронзовым призёром в дисциплине акробатика на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен заработал за свой прыжок 114.93 балла.

Победителем соревнований стал представитель Китая Гуанпу Ци. Его результат 129.00 баллов. На втором месте оказался украинец Александр Абраменко. Судьи оценили его прыжок 116.50 баллами.

Отметим, что Илья Буров — это старший брат Максима Бурова. Максим является двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира. На этих Играх он не смог преодолеть этап квалификации. Накануне Олимпиады спортсмен переболел COVID-19.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, ранее обвинённая в употреблении допинга, выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат она получила 82,16 балла.