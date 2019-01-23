Французы отказали «Зениту» в трансфере норвежца

Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» не смог согласовать трансфер полузащитника Оле Сельнеса в «Зенит» (Санкт-Петербург).
Как сообщает издание Lе 10 Sport, 10 млн евро, предложенные «Зенитом», не устроили французов. Между тем авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер норвежца в 8 млн евро.
«Сент-Этьен» предложил Сельнесу подписать новый контракт на улучшенных условиях.
Норвежец в сезоне 2018/19 Лиги 1 сыграл 21 матч во всех турнирах и отметился 5 результативными передачами. Также на его счету 23 матча и два гола за сборную Норвегии.
Ранее французский ПСЖ отказался от приобретения полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.