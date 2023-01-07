Французский горнолыжник получил травму головы на этапе Кубка мира Французский горнолыжник Виктор Мюффа-Жанде получил травму головы на этапе Кубка мира в Адельбодене

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Виктор Мюффа-Жанде

Французский горнолыжник Виктор Мюффа-Жанде получил серьезную травму в ходе соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене, сообщает NRK. Спортсмена занесло во время спуска по трассе, после чего он упал, ударившись головой о землю. После этого француз на высокой скорости влетел в защитную сетку. Инцидент попал на видео.

К спортсмену тут же подбежала бригада медиков. В течение 15 минут они оказывали помощь травмированному лыжнику, после чего его унесли на носилках. По данным газеты L’Equipe, спортсмен получил несколько порезов на руке.

Мюффа-Жанде завоевал бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В том же году он получил золотую награду на этапе Кубка мира в Швейцарии.

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