Французский биатлонист заскучал по Шипулину

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Антонин Гигонна

Французский биатлонист Антонин Гигонна рассказал о своём отношении к уходу из профессионального спорта россиянина Антона Шипулина.

По словам спортсмена, каждый раз по приезде в итальянский Антхольц он вспоминает победы россиянина, который «всегда был так быстр на этом этапе».

«Шипулин был одним из сильнейших спортсменов на Кубке мира. Конечно, его сейчас не хватает», — приводит слова француза «Р-Спорт».

Гигонна добавил, что несмотря на то, что другой россиянин Александр Логинов в текущем сезоне очень силён, Шипулин мог бы создать ещё большую конкуренцию в мировом биатлоне.

Шипулин объявил о завершении карьеры биатлониста 25 декабря 2018 года. Он олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете. На протяжении нескольких сезонов Шипулин входил в тройку сильнейших биатлонистов в общем зачёте Кубка мира.

Гигонна накануне на проходящем в Антхольце этапе Кубка мира завоевал бронзу в спринте. 26 января у мужчин состоится гонка преследования. Начало в 17:30 по московскому времени.

Как писал News.ru, россияне провалили спринт на этапе КМ по биатлону.