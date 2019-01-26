USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,619.82 $
МОСКВА-12°C12:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Французский биатлонист заскучал по Шипулину

Антонин Гигонна FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Антонин Гигонна

спорт [ версия для печати ]

Французский биатлонист Антонин Гигонна рассказал о своём отношении к уходу из профессионального спорта россиянина Антона Шипулина.

По словам спортсмена, каждый раз по приезде в итальянский Антхольц он вспоминает победы россиянина, который «всегда был так быстр на этом этапе».

«Шипулин был одним из сильнейших спортсменов на Кубке мира. Конечно, его сейчас не хватает», — приводит слова француза «Р-Спорт».

Гигонна добавил, что несмотря на то, что другой россиянин Александр Логинов в текущем сезоне очень силён, Шипулин мог бы создать ещё большую конкуренцию в мировом биатлоне.

Шипулин объявил о завершении карьеры биатлониста 25 декабря 2018 года. Он олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете. На протяжении нескольких сезонов Шипулин входил в тройку сильнейших биатлонистов в общем зачёте Кубка мира.

Гигонна накануне на проходящем в Антхольце этапе Кубка мира завоевал бронзу в спринте. 26 января у мужчин состоится гонка преследования. Начало в 17:30 по московскому времени.

Как писал News.ru, россияне провалили спринт на этапе КМ по биатлону.


#биатлон #АнтонШипулин
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
спорт 19:51, 25 января 2019
Горнолыжник потерял лыжу и пронёсся по трассе на спине
спорт 19:40, 25 января 2019
Глава РФС: мы не можем похвастать победами
спорт 19:24, 25 января 2019
Чемпионат страны по биатлону примет объект Универсиады
Лента новостей
истфакт 12:27
Потери на «Невском пятачке» оказались гораздо меньше
общество 11:53
Боярский призвал немцев не трогать праздник снятия блокады
в мире 11:50
Германия откажется от угля к 2038 году
общество 11:30
Google не исключил Чикатило из выдачи о выпускниках ЮФУ
в мире 11:07
На волейбольной площадке в Афганистане прогремел взрыв
Другие новости
спорт 10:37
3 млрд рублей потратят на ледовую арену в Новосибирске
спорт 08:25
Халявин: нам с Сарой есть ещё в чём прибавить
Фигурист сборной Испании расказал News.ru о выступлении на чемпионате Европы
спорт 01:30
Алина Загитова рассказала о своей главной сопернице
спорт 22:53
Загитова извинилась перед фанатами за серебро ЧЕ в Минске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top