Французские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам гонки преследования

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Французские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Первое место досталось французу Кентену Фийон Майе. Спортсмен допустил один промах (33.52,0), сообщает «Чемпионат.com».

Вторым пришёл его соотечественник — Эмильен Жаклен (1 промах, +32.1), третье место также у француза Симона Дестье (1 промах, +38.2).

Лучший результат у россиян показал биатлонист Василий Томшин. Он пришёл десятым, стартовав с 47-го места (0 промахов, +50.5).

5 декабря женская сборная России выиграла эстафету смешанным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжам в Лиллехаммере (Норвегия). Второе место заняла Швеция, третье — первая команда Норвегии. В составе российской сборной выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ранее биатлонист Евгений Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта в Эстерсунде 28 ноября. Гараничев показал 113-й результат в спринте, уступив 3 минуты 55,5 секунды победителю гонки — шведу Себастьяну Самуэльссону. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший 10-м (+53,4 секунды).