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Форвард МЮ заработал на увольнении Моуринью

Жозе Моуринью и Алексис Санчес Matt McNulty/imago sportfotodienst/Global Look Press

Жозе Моуринью и Алексис Санчес

спорт [ версия для печати ]

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заработал £20 тысяч благодаря увольнению с поста главного тренера Жозе Моуринью. Судьба португальца стала предметом спора чилийского форварда с защитником Маркосом Рохо.

После отставки Моуринью, как сообщает The Sun, Санчес прислал Рохо смс: «Я был прав! Просто нужно было подождать». В Манчестере Алексис зарабатывает £505 тысяч в неделю.

Исполнять обязанности наставника МЮ до конца года будет Уле-Гуннар Сульшер. До этого норвежец возглавлял «Мольде».

Ранее News.ru писал, что для Моуринью уход из «Юнайтед» — это мотивация и вызов, которых у Жозе давно не было.


#ЖозеМоуринью #МанчестерЮнайтед #АлексисСанчес #МаркосРохо
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