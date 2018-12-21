Форвард МЮ заработал на увольнении Моуринью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заработал £20 тысяч благодаря увольнению с поста главного тренера Жозе Моуринью. Судьба португальца стала предметом спора чилийского форварда с защитником Маркосом Рохо.
После отставки Моуринью, как сообщает The Sun, Санчес прислал Рохо смс: «Я был прав! Просто нужно было подождать». В Манчестере Алексис зарабатывает £505 тысяч в неделю.
Исполнять обязанности наставника МЮ до конца года будет Уле-Гуннар Сульшер. До этого норвежец возглавлял «Мольде».
Ранее News.ru писал, что для Моуринью уход из «Юнайтед» — это мотивация и вызов, которых у Жозе давно не было.