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Форвард ЦСКА близок к переезду в Польшу

Тимур Жамалетдинов Carlos Palma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тимур Жамалетдинов

спорт [ версия для печати ]

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов близок к тому, чтобы покинуть «армейский» клуб. 21-летний форвард, как ожидается, пополнит состав «Леха».

Польский клуб в своём Twitter анонсировал грядущий трансфер, поприветствовав новичка на русском языке, но представив его фамилию в виде анаграммы.

В текущем сезоне «Лех» идёт в чемпионате Польши на третьем месте. В активе клуба 33 набранных очка.

За ЦСКА Жамалетдинов сыграл в 12 матчах, отметился тремя результативными ударами и голевой передачей.


#трансфер #ЦСКА #ТимурЖамалетдинов #Лех
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