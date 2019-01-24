Форвард ЦСКА близок к переезду в Польшу

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов близок к тому, чтобы покинуть «армейский» клуб. 21-летний форвард, как ожидается, пополнит состав «Леха».
Польский клуб в своём Twitter анонсировал грядущий трансфер, поприветствовав новичка на русском языке, но представив его фамилию в виде анаграммы.
24 января 2019 г.
В текущем сезоне «Лех» идёт в чемпионате Польши на третьем месте. В активе клуба 33 набранных очка.
За ЦСКА Жамалетдинов сыграл в 12 матчах, отметился тремя результативными ударами и голевой передачей.