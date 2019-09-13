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Самый титулованный олимпиец — 23-кратный чемпион по плаванию Майкл Фелпс в третий раз стал отцом. У него родился третий сын.

О счастливом событии в Instagram написала супруга Фелпса Николь. Мы приветствуем Маверика Николаса Фелпса, который появился на свет 9 сентября. Наш крепыш весит 2,8 килограмма, его рост — 50 сантиметров....