Международный форум «Россия — спортивная держава», который пройдёт в Нижнем Новгороде, будет показан на центральных телеканалах, заявил министр спорта Павел Колобков.
Это наш главный форум, который проводится при поддержке президента России. Он будет показан на центральных каналах, — сказал министр на пресс-конференции.
Глава ведомства добавил, что форум пройдёт на стадионе ЧМ-2018 «Нижний Новгород» с 10 по 11 октября.
Международный форум «Россия — спортивная держава» — крупнейшая дискуссионная площадка спортивной отрасли. Форум проводится в соответствии с указом президента РФ. Традиционно его посещает Владимир Путин.
В 2018 году Путин на форуме в Ульяновске встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Конором Макгрегором, писал News.ru.