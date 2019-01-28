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«Формула-1» может быть продана

HOCH ZWEI/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Американская компания Liberty Media рассматривает возможности продажи «Формулы-1».

«Liberty изучает сценарии, которые уменьшат её долю в автогонках», — сказано в материале Sports Mole, со ссылкой на Johnwallstreet.

Компания приобрела «Формулу-1» в 2016 году. В 2017 году на посту руководителя серии произошли изменения — Берни Экклстоуна сменили на Чейза Кэри. В 2016 году компания отдала за «Формулу-1» $8 млрд.

Как отмечается в материале, Берни Экклстоун может выкупить часть «Формулы-1» за определённую долю от $8 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что экс-гонщик «Формулы-1» Фернандо Алонсо победил в гонке «24 часа Дейтона».


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