https://static.news.ru/photo/8e704454-df16-11e9-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал СМИ поддерживать российских спортсменов, когда им придётся выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Соответствующее обращение он озвучил журналистам.

Давайте мы их поддержим. Давайте будем болеть за них, переживать, чтобы они видели, что они важны и заслуживают внимания Родины и внимания СМИ. И давайте не будем кидать камни в тех, кто будет вынужден уйти в другую сборную. Это не их вина, — сказал Миронов.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также был введён четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. При этом глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил с призывом отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года, которая пройдёт в Токио. По его мнению, российские спортсмены страдают от мошенничества в государственной и спортивной системах, которые они представляют, поэтому жёсткое наказание России — в их же интересах.