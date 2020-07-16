ФМБА ежедневно тестирует спортсменов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/ba9002d6-c809-11ea-936f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Андрей Жолинский объяснил, как происходит процесс заезда спортсменов на базы.

Базы начали работать в полном объёме, спортсмены заезжают, сдают анализы на отсутствие коронавируса, и режим обсервации. Все находятся в режиме обсервации в течение суток. Как только анализы приходят, спортсмены приступают к тренировкам, — сказал Жолинский на пресс-конференции, посвящённой спортивной медицине и реабилитации.

Заместитель начальника отдела медицинского обеспечения сборных команд и соревнований Андрей Литвиненко добавил, что теперь придётся жить по новым условиям.

Дай бог, недолго. Прежде всего нас беспокоит безопасность. Мы ежедневно тестируем персонал и спортсменов, — добавил он.

По словам Литвиненко, ФМБА не теряет бдительности и следит за ситуацией, происходящей в чемпионате России по футболу.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал случаи заболевания спортсменами коронавирусом в Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, количество заболевших больше десяти, но, у всех легкая форма первой степени, писал NEWS.ru.