ФМБА ежедневно тестирует спортсменов на коронавирус

Руководитель центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Андрей Жолинский объяснил, как происходит процесс заезда спортсменов на базы.
Базы начали работать в полном объёме, спортсмены заезжают, сдают анализы на отсутствие коронавируса, и режим обсервации. Все находятся в режиме обсервации в течение суток. Как только анализы приходят, спортсмены приступают к тренировкам, — сказал Жолинский на пресс-конференции, посвящённой спортивной медицине и реабилитации.
Заместитель начальника отдела медицинского обеспечения сборных команд и соревнований Андрей Литвиненко добавил, что теперь придётся жить по новым условиям.
Дай бог, недолго. Прежде всего нас беспокоит безопасность. Мы ежедневно тестируем персонал и спортсменов, — добавил он.
По словам Литвиненко, ФМБА не теряет бдительности и следит за ситуацией, происходящей в чемпионате России по футболу.
Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал случаи заболевания спортсменами коронавирусом в Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, количество заболевших больше десяти, но, у всех легкая форма первой степени, писал NEWS.ru.
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