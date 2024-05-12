Флаги России и Белоруссии начнут отбирать у хоккейных болельщиков в Чехии IIHF: болельщикам запретят брать на чемпионат мира по хоккею флаги России и РБ

Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Национальные флаги России и Белоруссии будут отбирать у болельщиков, которые придут с ними на матчи чемпионата мира по хоккею в Чехии, сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF). Уточняется, что под запрет подпадает и любая другая атрибутика этих стран, передает РИА Новости.

Соответствующие флаги будут удалены с арены, — подчеркнули в IIHF.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Праге и Остраве. Действующим чемпионом по хоккею является сборная команда Канады.

Ранее российского голкипера Ивана Федотова отстранили от всех соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. По имеющейся информации, запрет будет действовать три года.

Федерация также запретила спортсмену выступать на клубных турнирах организаций — членов IIHF. Ограничение будет действовать в течение полугода после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за игнорирование первоначальной четырехмесячной дисквалификации.

Также совет Международной федерации хоккея не допустил сборную России и команду Белоруссии до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. В IIHF объяснили, что решение было принято по соображениям безопасности.