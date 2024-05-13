ФКС России объяснила отказ сборной ехать на чемпионат мира по киберспорту ФКС России: киберспортсмены не откажутся от флага и гимна и не поедут на ЧМ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сборная России не поедет на Чемпионат мира по киберспорта из-за неправомерных действий секретариата Международной федерации киберспорта (IESF), рассказали NEWS.ru в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). В организации отметили, что генсек IESF поставил РФ перед выбором — либо отказаться выступать под национальным флагом, либо не участвовать в соревнованиях.

Такие действия полностью противоречат решению съезда IESF, где большинство федераций проголосовало за полное снятие с ФКС России санкций и возвращение национальной символики. Тем не менее, секретариат уведомил нас 27 апреля, что мы от соревнования отстранены за якобы неподписание соглашения, — добавили в ФКС России.

В ФКС России подчеркнули, что представители федерации «апеллировали к правлению IESF, предоставив все необходимые документы, переписку, доказательства правомочности своей позиции, буквально прося справедливости». В пресс-службе ФКС отметили, что, через несколько дней после состоявшегося 7 мая заседания IESF прислало уведомление о принятом решении.

ФКС России не согласится с навязываемыми условиями и продолжает считать, что решение съезда 2023 года нарушено быть не может. Секретариат в данном случае не вправе диктовать такие условия и отменять участие сборной России в случае их невыполнения. Таким образом, ФКС России не снимается с соревнований, но и не будет отказываться от флага и гимна, — подытожили в ФКС России.

Ранее президент (ФКС Дмитрий Смит опроверг сообщения о приостановке членства РФ в IESF. По его словам, секретариат IESF только пытается запретить россиянам выступать под флагом РФ, заменив его на символику IESF. Он назвал такое решение ожидаемым, так как большинство сотрудников секретариата организации — граждане Македонии, выступающие против РФ.