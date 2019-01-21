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ФК «КАМАЗ» открестился от Бузовой

Ольга Бузова Сергей Булкин/News.ru

Ольга Бузова

спорт [ версия для печати ]

Руководство футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов отказалось делать певицу Ольгу Бузову спонсором команды.

«По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды. "КАМАЗ" — клуб с большей историей, любящий и уважающий своих болельщиков. Их мнение для нас важно», — цитирует генерального директора клуба Айнура Миннеханова пресс-служба команды.

Миннеханов добавил, что такое решение было принято после пересмотра социального статуса Бузовой.

Ранее клуб обращался к певице с просьбой стать спонсором «КАМАЗА» в обмен на новый грузовик.

Как писал News.ru, Бузова захотела стать полезной клубу из КХЛ.


#футбол #КамАЗ
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