Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для подтянутых рук Тренер Соболь: упражнения на плечи и бицепс помогут сделать руки подтянутыми

Упражнения на плечи, бицепс и трицепс помогут сделать руки такими же рельефными и подтянутыми, как у американской певицы Майли Сайрус, сообщила «Спорт-Экспресс» фитнес-тренер Елена Соболь. По ее словам, техника упражнений несложная, но на то, чтобы добиться эффекта, потребуется время.

Возьмите гантели или бутылки с водой. Встаньте перед зеркалом и поднимайте вытянутые руки в стороны, не раскачивайтесь, делайте движения плавно и только руками. Вы должны чувствовать плечи. Сделать нужно три подхода по 15 повторений, — рассказала эксперт о первом упражнении.

Второе упражнение, по словам тренера, задействует бицепсы. Для того, чтобы его выполнить, необходимо встать, зафиксировать руки с гантелями вдоль тела и начать сгибать в локтях руки, поворачивая запястье к плечам. Выполнить следует три подхода по 12 раз.

Третье упражнение фитнес-тренер предложила делать на трицепс. Для этого нужно взять одну гантель в две руки и заводить ее за голову. По ее словам, здесь достаточно трех походов по 15 раз.

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