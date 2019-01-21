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FISU оценила объекты Универсиады-2019

krsk2019.ru

спорт [ версия для печати ]

Делегация экспертов Международной федерации студенческого спорта (FISU) посетила объект Универсиады-2019 в рамках очередного инспекционного визита в Красноярск.

Специалисты высоко оценили уровень организации тестового мероприятия по фристайлу и сноуборду и новый кластер «Сопка», где прошли соревнования.

«С точки зрения организаторов, уровень подготовки трасс — достаточно высокий, "Сопка" — хорошее наследие для Красноярска и не только», — цитирует генерального директора FISU Пауло Феррейра официальный сайт турнира.

С 20 декабря 2018 года по 18 января 2019 года в красноярском кластере «Сопка» состоялись этапы Кубка России по фристайлу и Первенство России по фристайлу среди юниоров в ски-кроссе, а с 20 декабря 2018 года по 19 января 2019 года там прошли этапы Кубка России по сноуборду.

Как писал News.ru, билеты на Универсиаду покупают граждане США и Германии.


#Универсиада-2019
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