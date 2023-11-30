Финны отказались выходить на лед вместе с российскими хоккеистами Финляндия откажется выступать на Кубке мира по хоккею в случае допуска России

Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Сборная Финляндии по хоккею не поедет на Кубок мира, если до турнира допустят Россию, пишет издание Iltalehti. Авторы материала сообщили, что аналогичной позиции придерживаются спортсмены из Швеции.

Сейчас не самое подходящее время посылать России сигнал о том, что в спорте тоже могут быть друзья. Вопрос в том, насколько долго Финляндии удастся оказывать влияние на кабинеты в различных видах спорта и донести свою точку зрения о том, что играть с Россией пока невозможно, — сказано в статье.

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш ранее выразил мнение, что Россию могут не допустить до участия в международном турнире, который пройдет в феврале 2025 года. По его словам, организаторы будут учитывать мнение федераций, которые не разрешают хоккеистам участвовать в соревнованиях вместе с россиянами.

Хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что разочарован такой позицией НХЛ. По его словам, он до последнего думал, что российским спортсменам дадут возможность сыграть в коммерческом турнире. При этом Фетисов подчеркнул, что Кубок мира вряд ли провалится из-за отсутствия сборной России. Он напомнил, что в других странах достаточно звезд хоккея.