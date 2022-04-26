FINA начала новую проверку в отношении отстраненного пловца Рылова FINA начала внутреннюю проверку по поводу участия Рылова в чемпионате России

Международная федерация плавания (FINA) начала новую проверку в отношении отстраненного от турниров под эгидой организации российского пловца Евгения Рылова. Как стало известно «Матч ТВ», спортсмен может получить новое наказание из-за участия в чемпионате России.

FINA известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и она начала внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA, — сказали в FINA.

Отметим, что президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что российские соревнования проходят по правилам FINA, но для участия спортсменам не требуется индивидуального разрешение организации для старта, поэтому Рылов мог принять участие в соревнованиях.

Сам Рылов пояснил, что прибыл на чемпионат России, не зная может ли он выступать и был готов пропустить турнир. Но ему разрешили принять участие в заплыве на дистанции 100 метров на спине, где он стал бронзовым призёром.

Накануне FINA отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев, говорится на сайте организации. Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».