Фийон-Майе раскрыл секрет победы над Бё на этапе КМ

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился эмоциями после победы в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
«Я чувствовал себя хорошо, но понимал, что Йоханнес (Бё. — Ред.) быстрее, поэтому хотел сделать задел на рубеже. С ним никто не справится в скорости, поэтому главной стратегией было стрелять без ошибок», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.
Француз добавил, что очень рад первой победе на этапах Кубка мира, так как стремился к ней уже очень давно.
Фийон-Майе преодолел дистанцию за 34,39.4 минуты и был точен на всех огневых рубежах. Бё отстал от него на 14,3 секунды.
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