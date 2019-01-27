Фийон-Майе раскрыл секрет победы над Бё на этапе КМ

https://news.ru/storage/news/0026e49b86fba9108d1aa6cd9e2a05e6/d3992450-938d-4764-95de-ffd534cb6af1_850.jpg EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился эмоциями после победы в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Я чувствовал себя хорошо, но понимал, что Йоханнес (Бё. — Ред.) быстрее, поэтому хотел сделать задел на рубеже. С ним никто не справится в скорости, поэтому главной стратегией было стрелять без ошибок», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.

Француз добавил, что очень рад первой победе на этапах Кубка мира, так как стремился к ней уже очень давно.

Фийон-Майе преодолел дистанцию за 34,39.4 минуты и был точен на всех огневых рубежах. Бё отстал от него на 14,3 секунды.

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