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Фийон-Майе раскрыл секрет победы над Бё на этапе КМ

EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился эмоциями после победы в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Я чувствовал себя хорошо, но понимал, что Йоханнес (Бё. — Ред.) быстрее, поэтому хотел сделать задел на рубеже. С ним никто не справится в скорости, поэтому главной стратегией было стрелять без ошибок», — передаёт слова спортсмена корреспондент News.ru.

Француз добавил, что очень рад первой победе на этапах Кубка мира, так как стремился к ней уже очень давно.

Фийон-Майе преодолел дистанцию за 34,39.4 минуты и был точен на всех огневых рубежах. Бё отстал от него на 14,3 секунды.

Фуркад обошёл Логинова в общем зачёте Кубка мира, писал News.ru.


#биатлон #Кубокмира
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