Фигуристы Степанова и Букин пропустят этап Гран-при в Москве из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a5604932-2819-11eb-88ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский этап серии Гран-при по фигурному катанию пройдёт без участия танцевального дуэта Александра Степанова — Иван Букин. Об этом сообщила их тренер Ирина Жук.

Причиной отсутствия спортсменов на соревнованиях стал коронавирус. Как пояснила Жук, танцоры не успели восстановиться после болезни.

Ребята пропускают этап Гран-при из-за последствий коронавируса, они ещё восстанавливаются. В нашей группе, к сожалению, переболели практически все, — приводит слова тренера ТАСС.

Гран-при по фигурному катанию — 2020/21 проводится с 23 октября по 13 декабря. Московский этап станет третьим, он пройдёт 20–22 ноября.

В связи с пандемией COVID-19 в регламент этапов Гран-при были внесены существенные изменения. В частности, в соревнованиях участвуют фигуристы из страны-хозяйки, спортсмены, тренирующиеся в ней, а также фигуристы, которые были назначены на этап в соответствии с географическими принципами.

Таким образом, в предыдущем этапе, прошедшем в Китае, принимали участие только представители Поднебесной. А на стартовом этапе в Канаде наибольшее число участников представляло принимающую страну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский этап Гран-при пропустит Евгения Медведева. Она продолжает восстанавливаться после травмы спины.