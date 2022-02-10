Фигуристке Валиевой предрекли беседу с психологом после скандала на ОИ

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией по поводу ситуации с подозрительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам чиновника, ситуация находится под контролем, сообщает «Матч ТВ».

Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине (Китай) и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей...