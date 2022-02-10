Фигуристке Валиевой предрекли беседу с психологом после скандала на ОИ

У спортсменов особенная психика, в которой многое зависит от умения работать с нагрузками и стрессом, поэтому российской фигуристке Камиле Валиевой потребуется помощь психотерапевта после допингового скандала на Олимпийских играх в Пекине, считает психолог Мария Макарова. Она убеждена, что с фигуристкой уже работают специалисты, пишет «Слово и Дело».
Без психологической поддержки здесь вовсе не обойтись. Психика спортсменов особенная, большую роль играют личностные диспозиции, темперамент, потребности и умение работать с нагрузками и дистрессом. Я уверена, что с Камилой работают отличные специалисты и они помогут ей преодолеть этот кризис, — отметила Макарова.
Допинг-тест Валиевой показал наличие триметазидина в микродозе. По этому поводу МОК сделал официальное заявление. В частности, официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой.
Ранее с Валиевой были сняты обвинения в употреблении допинга. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады. Сборная России сохранит золото, выигранное в командном турнире фигурного катания.