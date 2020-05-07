Фигуристка Загитова даст последний звонок на выпускном в своей школе

https://static.news.ru/photo/ec446e62-9072-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году олимпийская чемпионка Алина Загитова оканчивает 11 класс. В этом году ей могут поручить дать последний звонок в школе «Самбо-70», в которой она обучается.

Как сообщил директор Центра спорта и образования учреждения Ренат Лайшев, всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом, поскольку последний звонок могут перенести или вообще отменить, пишет Teleprogramma.pro.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фигуристка Александра Трусова сменила личного тренера, покинув группу Этери Тутберидзе. Новым наставником спортсменки станет Евгений Плющенко.