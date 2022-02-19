Фигуристка Камила Валиева вернулась к тренировкам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева возобновила тренировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отделении «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70».



По информации агентства, фигуристка работает в обычном режиме. Она вернулась из Пекина в Москву в пятницу и приступила к тренировкам уже на второй день.

На Олимпийских играх — 2022 спортсменка была в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.