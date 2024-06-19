Чемпионка мира и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уверена, что российских спортсменов не допустят на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. При этом в интервью «Спорт-экспрессу» она призналась, что раньше придерживалась противоположного мнения, считая, что Россию допустят «в каком-то формате».
Я давно не следила за тем, что говорят люди из мира фигурного катания, у меня был перерыв на отдых. Но учитывая, что сейчас происходит с летними Играми, вряд ли что-то поменяется, – заявила спортсменка.
Но надежда, по ее словам остается, и всегда надо ждать хорошее. Также она пояснила, что уже «готова к любым событиям и решениям, нет уже каких-то резких эмоций от происходящего».
Туктамышева также призналась, что согласилась бы на условия МОК, так как век фигуриста и спортсмена короткий.
19-летняя фигуристка Александра Трусова призналась, что фигурист Макар Игнатов сделал ей предложение в тот момент, когда ее на фоне разведенного Дворцового моста снимал фотограф. Она назвала произошедшее «редким чувством абсолютного и резкого счастья». Также девушка поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления и предложила угадать, когда будет состоится торжество.