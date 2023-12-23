Фигуристка Туктамышева показала откровенное видео: когда еще раздевалась Фигуристка Туктамышева опубликовала видео из джакузи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала видео из джакузи. Зачем спортсменка разделась и выкладывала ли подобный контент ранее?

Что за видео показала Туктамышева

Елизавета на своей странице в соцсети опубликовала ролик, на котором она принимает джакузи в номере отеля в Челябинске, где сейчас проходит чемпионат России по фигурному катанию.

На кадрах спортсменка в обнаженном виде лежит в джакузи с пеной. Туктамышева пояснила, что таким образом она развлекалась после прогулок по городу.

«Это я вчера после прогулок развлекалась», — подписала она соответствующее видео.

Ранее Туктамышева в своем Telegram-канале публиковала несколько фото из Челябинска, в том числе показывала джакузи.

«Всем привет из Челябинска! Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — писала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева

Когда Туктамышева публиковала откровенный контент

В соцсетях фигуристки можно найти фото и видео, на которых она позирует с минимальным количеством одежды. К примеру, 3 декабря в Telegram-канале Туктамышева опубликовала пост по случаю международного дня катания на коньках.

К сообщению спортсменка прикрепила фото, на котором она обнажена и держит в руках коньки, которые прикрывают ее грудь. Поклонники Елизаветы оставили множество восторженных комментариев, отмечая привлекательность фигуристки.

«Лиза, ты красотка!» — пишет один из пользователей.

«Вот это фото, красота», — согласился другой комментатор.

«Боже, самая шикарная девушка в фигурке! Обалденные фотографии», — восхищается поклонник Туктамышевой.

Кроме того, в марте 2021 года Туктамышева попала на обложку мужского журнала Maxim Russia.

Были ли у Туктамышевой откровенные номера

В 2018 году Туктамышева выиграла турнир Skate Canada International — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018–2019 годов. После завоевания золотой медали Елизавета обратилась к выигравшей бронзу Евгении Медведевой в социальных сетях: «Женя, ну что, растопим завтра лед на гала?»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева

На показательных выступлениях Туктамышева презентовала номер под песню Бритни Спирс Toxic. Фигуристка каталась в костюме бортпроводницы и разносила зрителям напитки на подносе. В середине выступления она сбросила костюм, оставшись в бюстгальтере.

Показательный номер Елизаветы вызвал восхищение у поклонников фигурного катания и других зрителей. К примеру, футбольный клуб «Зенит» из Петербурга, болельщицей которого является Туктамышева, посвятил выступлению фигуристки пост в Twitter.

«Берем на борт», — отмечалось в публикации петербургской команды.

В то же время хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказал мнение, что Туктамышева таким номером «немного перешла грань» дозволенной откровенности.

«Она хорошо хайпанула, еще как! Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про путану или стриптизершу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы. Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе почти весь мир. Сама идея — хорошая, но хореографу при постановке номера стоило объяснить Туктамышевой, как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно», — сказал Железняков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева

Кто такая Елизавета Туктамышева

Фигуристка родилась 17 декабря 1996 года в городе Глазов, Удмуртия. Почти всю карьеру она тренировалась у знаменитого тренера Алексея Мишина.

За время выступлений Туктамышева добилась большого успеха, в том числе побеждала на чемпионатах мира, Европы и России, становилась чемпионкой I зимних юношеских Олимпийских игр.

17 октября 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в связи с потерей мотивации из-за отсутствия международных стартов. О своем решении приостановить карьеру фигуристка сообщила в соцсетях. Сейчас она принимает участие в благотворительных мероприятиях.

Что известно о личной жизни Туктамышевой

Известно, что Елизавета около пяти лет состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным, с которым вместе тренировалась в группе Мишина. В феврале 2020 года Туктамышева заявила о том, что они расстались.

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