Фигуристка Трусова захотела исполнить пятерной прыжок раньше мужчин

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что хочет стать первым в истории представителем фигурного катания, который выполнит прыжок с пятью оборотами. В интервью YouTube-каналу Waction обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Пекине рассказала, что хочет исполнить этот элемент раньше мужчин.

Хочу, конечно, попробовать выучить [пятерной прыжок]. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал ещё никто, — сказала Трусова.

Отметим, что Трусова является единственной в мире фигуристкой, которая смогла исполнить пять четверных прыжков в одной программе. Это достижение покорилось россиянке на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ россиянка набрала 251,73 балла, заняв второе место. Золото Игр-2022 взяла Анна Щербакова, выступившая после Трусовой, бронза у японки Каори Сакамото.

Ранее Трусова опубликовала в своём Telegram-канале видео танца в стиле стрип-пластика. Фигуристка выразила благодарность хореографу Анастасии Юрасовой, которая поставила ей номер.