Фигуристка Трусова первой среди женщин прыгнула пять четверных прыжков

Фигуристка Александра Трусова прыгнула пять четверных прыжков на контрольных прокатах сборной в Челябинске. Их прыгает только чемпион мира среди мужчин.

Трусова могла установить мировой рекорд, если бы это были официальные соревнования. Кроме 17-летней фигуристки, пять прыжков с четырьмя оборотами исполняет лишь один человек в мире — чемпион мира в одиночном катании американец Натан Чен. Женщины не прыгали их никогда.

Российские фигуристки готовятся к зимней Олимпиаде. Квот предоставлено три, а претендующих на участие в турнире больше — шесть спортсменок только из группы Этери Тутберидзе.

На прошлом чемпионате мира в Стокгольме россиянки заняли все призовые места, Трусова — третье.

Ранее Трусова рассказала, почему вернулась к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко в мае 2021 года. Спортсменке привычнее выступать с Тутберидзе. Она также рассказала о короткой программе «Фрида», которая оказалась «очень необычным выбором». Её предложили тренеры, и Трусова удивилась.