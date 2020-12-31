Фигуристка Щербакова опубликовала новогоднее фото семьи

https://static.news.ru/photo/7138015a-4cf3-11eb-bd00-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: anna__shcherbakova_/instagram.com

Российская фигуристка, трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала в Instagram новогоднее фото.

На снимке спортсменка запечатлена с членами своей семьи на фоне наряженной ёлки. Фото она сопроводила записью: «Семейное время».

Щербакова занимается фигурным катанием с трёх лет. Трёхкратной чемпионкой РФ она стала 26 декабря, набрав в короткой программе 264,10 балла. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Александра Трусова (246,37).

Незадолго до этого спортсменка перенесла пневмонию. Она отмечала, что болезнь внесла очень сильные корректировки в тренировочный режим: даже за неделю до главного старта сезона не откатывала свои программы на тренировках полностью — только по частям. Однако несмотря на все трудности, фигуристка заявляла, что не пропустит чемпионат России. Её эмоциональный и одновременно проникновенный прокат не просто поднял на ноги всех зрителей, но и довёл многих до слёз. В том числе и тренерский штаб спортсменки.

Ранее NEWS.ru писал, что в последний день 2020 года прокатилась на коньках на Красной площади. Соответствующее фото девушка выложила в социальных сетях.