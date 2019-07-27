https://static.news.ru/photo/8961f2f4-b05a-11e9-b939-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала информацию, согласно которой российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио под флагом страны.

Теперь у нас будет флаг. Я счастлива, — написала фигуристка в своём Instagram-аккаунте.

26 июля Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду-2020, которая пройдёт в Токио.

МОК восстановил в правах Россию в феврале 2018 года. До этого членство ОКР было приостановлено из-за многочисленных нарушений спортсменами антидопинговых правил. Атлетам запрещали петь гимн и выступать под флагом своей страны.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

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