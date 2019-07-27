Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала информацию, согласно которой российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио под флагом страны.
Теперь у нас будет флаг. Я счастлива, — написала фигуристка в своём Instagram-аккаунте.
26 июля Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду-2020, которая пройдёт в Токио.
МОК восстановил в правах Россию в феврале 2018 года. До этого членство ОКР было приостановлено из-за многочисленных нарушений спортсменами антидопинговых правил. Атлетам запрещали петь гимн и выступать под флагом своей страны.
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
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