Серебряный призёр Олимпиады в корейском Пхёнчхане Евгения Медведева объяснила, почему не смогла занять первое место на соревнованиях, уступив Алине Загитовой.
Я думаю, что моей главной проблемой во время олимпийского сезона был стрессовый перелом, поэтому мне пришлось пережить много боли, чтобы попасть на Олимпиаду, — написала Медведева в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос фанатов.
По её словам, она работала на протяжении длительного времени, чтобы попасть на соревнования в Пхёнчхане.
Девушка рассказала, что родилась очень слабой и родители решили отдать её в спорт, чтобы укрепить мышцы. Были варианты плавания и фигурного катания, но мать Медведевой сама занималась фигурным катанием, поэтому отправила дочь на каток.
Медведева подчеркнула, что спортсмены могут считать себя счастливыми людьми, поскольку много путешествуют и общаются с большим количеством людей, среди которых есть и прославленные спортсмены.
NEWS.ru писал, что российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова получают за выступления в ледовых шоу равные гонорары. В России им платят по €5 тыс., а за границей — по €10 тыс.
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