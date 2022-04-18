Фигуристка Косторная рассказала, поменяет ли она гражданство

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не собирается менять гражданство из-за невозможности выступать на международных соревнованиях и высокой конкуренции внутри России. В интервью ТАСС спортсменка сообщила, что не видит в этом необходимости.

Я этого делать не буду. Таково моё видение этого вопроса, и на этом всё, — заявила Косторная.

Кроме того, спортсменка не смогла дать ответ на вопрос, как она отнесётся к атлетам, которые сменят гражданство.

Ранее Алёна Косторная заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов. Накануне фигурист Евгений Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд.