https://static.news.ru/photo/61cc47ba-4012-11ea-997b-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Алёна Косторная, занявшая первое место на чемпионате Европы—2020, рассказала журналистам о своих эмоциях после победы.

Во время исполнения своей программы спортсменка один раз упала. Однако это не помешало ей обойти всех своих конкуренток и взойти на пьедестал почёта в роли победителя.

Сама Косторная отметила: награды получать приятно, однако это не её забота. Фигуристка в первую очередь ехала «достойно себя показать».

Очень рада, что просто могу находиться здесь. Рада не победе, а что вообще попала на подиум. Ехала достойно себя показать. А места и баллы уже не наша забота, — приводит слова спортсменки Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитанницы которой заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Алёна Косторная завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова — бронзовую.