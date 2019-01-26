Фигуристка Галявиева: наше время ещё придёт

Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в паре с Луи Тороном, прокомментировала произвольный прокат на чемпионате Европы.
«Я катаюсь в паре с Луи меньше года, поэтому больших целей мы на чемпионат Европы не ставили, надо было попробовать себя. Для меня это вообще дебютная Европа. Чемпионат мира? Это вряд ли, у Франции две квоты на турнир, а мы являемся, по сути, третьей парой в стране. Не сейчас, наше время ещё придёт», — передаёт её слова корреспондент News.ru.
Пара по совокупности двух программ набрала 168,02 балла.
Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.
Как сообщал News.ru, Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ.