Фигуристка Галявиева: наше время ещё придёт

Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в паре с Луи Тороном, прокомментировала произвольный прокат на чемпионате Европы.

«Я катаюсь в паре с Луи меньше года, поэтому больших целей мы на чемпионат Европы не ставили, надо было попробовать себя. Для меня это вообще дебютная Европа. Чемпионат мира? Это вряд ли, у Франции две квоты на турнир, а мы являемся, по сути, третьей парой в стране. Не сейчас, наше время ещё придёт», — передаёт её слова корреспондент News.ru.