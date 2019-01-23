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Фигуристка Галустян: будет грустно, если закончу ЧЕ сейчас

Анастасия Галустян Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Анастасия Галустян

спорт [ версия для печати ]

Армянская фигуристка Анастасия Галустян после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что надеялась на лучший результат.

В самом начале выступления спортсменка не справилась с первым же прыжком и упала, потеряв шансы на высокое место. Судьи поставили ей 48,38 балла.

— Очень сильно расстроилась после падения. Я надеялась на лучший результат, хотела получить что-то около 60 баллов. У меня были очень хорошие тренировки в Минске… Сейчас просто нет никаких слов, чтобы описать мое состояние.

— Тяжело ли было собраться после падения?

— Очень тяжело. И морально, физически. Тем более, что ты идёшь к хорошему результату и чувствуешь, что падаешь… Это все очень грустно.

— Какие цели перед собой ставили на турнире?

— Откататься чисто, набрать как можно больше баллов, около 60 за короткую.

— Теперь будете переживать за своё попадание в следующий этап турнира?

— Буду надеяться, что я попаду в число 24 участниц, которые прошли в произвольную программу. Будет очень грустно, если чемпионат Европы для меня закончится прямо сейчас. Удача отвернулась от меня в последнее время.

Ранее Екатерина Рябова после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что осталась довольна своим выступлением.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #АнастасияГалустян
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