Фигуристка Дубинина назвала главную цель на ЧЕ в Минске

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Анастасия Дубинина (справа)

Российская фигуристка Анастасия Дубинина, выступающая за Сербию, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что главной целью является пробиться в произвольную программу.

«Для меня главная пока цель — пробиться в произвольную программу. Пока не знаю, выполнена ли она или нет. Был у меня недокрут (в короткой программе. — Ред.) на первом прыжке, а дальше все было более-менее чисто. На тренировках лёд был не очень хорошего качества, но сейчас он хороший. Очень понравилась поддержка трибун. Большое спасибо болельщикам, которые пришли», — сказала она корреспонденту News.ru.

Судьи оценили её выступление в короткой программе в 47,20 баллов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартовал на «Минск Арене» с короткой программы у женщин. От России в столице Белоруссии выступят Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасными числятся Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

В 18:45 мск на лёд «Минск Арены» выйдут спортивные пары. От России заявлены Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. В запасе Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Состав сборной России был утверждён Исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по итогам чемпионата России в Саранске.