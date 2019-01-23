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Фигуристка Дубинина назвала главную цель на ЧЕ в Минске

Анастасия Дубинина (справа) News.ru эксклюзивы

Анастасия Дубинина (справа)

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка Анастасия Дубинина, выступающая за Сербию, после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявила, что главной целью является пробиться в произвольную программу.

«Для меня главная пока цель — пробиться в произвольную программу. Пока не знаю, выполнена ли она или нет. Был у меня недокрут (в короткой программе. Ред.) на первом прыжке, а дальше все было более-менее чисто. На тренировках лёд был не очень хорошего качества, но сейчас он хороший. Очень понравилась поддержка трибун. Большое спасибо болельщикам, которые пришли», — сказала она корреспонденту News.ru.

Судьи оценили её выступление в короткой программе в 47,20 баллов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартовал на «Минск Арене» с короткой программы у женщин. От России в столице Белоруссии выступят Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасными числятся Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

В 18:45 мск на лёд «Минск Арены» выйдут спортивные пары. От России заявлены Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. В запасе Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Состав сборной России был утверждён Исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по итогам чемпионата России в Саранске.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #АнастасияДубинина
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