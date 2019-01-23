Фигуристка Бржезинова высказалась о качестве льда на ЧЕ

https://news.ru/storage/news/65c51d3f4e5009be1794dc4f4e74630f/12d38775-a153-4356-87ba-5ee221f9c389_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Элишка Бржезинова

Чешская фигуристка Элишка Бржезинова после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске поделилась эмоциями и впечатлениями от поддержки публики. Судья оценили старания 22-летней спортсменки в 55,85 балла.

— Это был чистый, хороший прокат, — заявила Бржезинова в интервью News.ru. — Я получила большое удовольствие от него.

— Вы показали свой лучший результат в сезоне. Планируете совершенствовать программу?

— Абсолютно точно буду улучшать короткую программу. Не сумела сделать комбинацию из двух тройных прыжков. Из-за этого потеряла порядка трёх-четырёх баллов. Но в будущем всё-таки планирую усилить программу.

— Какие планы на произвольную программу?

— Программа на протяжении сезона не меняется. Поэтому постараюсь показать чистое катание. Выполнить элементы лучше, чем в короткой. И, конечно же, выложиться на максимум.

— Многие спортсменки жаловались на качество льда. Каковы ваши впечатления?

— Не могу сказать, почему многие спортсменки говорят об этом. Я хорошо скользила на льду, мне качество очень понравилось. Возможно, что предыдущие фигуристки тренировались на другом льду. Но мои ожидания оправдались.

— Как поддерживала публика?

— Я была действительно счастлива и очарована тем, как публика поддерживала меня. То, как они начинали хлопать в те моменты, когда я каталась. Как они выкрикивали моё имя после проката. Поэтому, когда увидела результат, у меня мысли были только о том, что это всё для вас.

Ранее News.ru сообщал, что Анастасия Галустян из Армении осталась разочарована своим выступлением в короткой программе.