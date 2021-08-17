Фигуристам наносят ответный удар: новый сезон рискует провалиться

Новый сезон фигурного катания не за горами, но надежды на проведение полноценных турниров рушатся на глазах. Вот уже и организаторы одного из шести этапов Гран-при просто сложили ручки и незадолго до проведения соревнований всё отменили. Этими действиями они просто подставили Международный союз конькобежцев и всех участников турнира. Но что ещё страшнее — это произошло в Китае, где в ближайшем будущем состоится зимняя Олимпиада — 2022. Если в КНР не могут организовать турнир по фигурному катанию, который должен проходить всего три дня, то можно ли утверждать, что они справятся с Играми, которые будут длиться 16 дней? Но и это не всё, что происходит в мире фигурного катания.

Начнём с Китая

Итак, с 5 по 7 ноября в городе Чунцин должен был состояться третий этап Гран-при-2021. Китайский этап для наших фигуристов всегда складывался удачно. А в 2019 году именно там Анна Щербакова стала любимицей всего мира, выиграв турнир с личным рекордом. Потом проведение международных стартов было закрыто из-за коронавируса. И все надежды перешли на следующий год. Но Китай установил свои правила.

В ISU данное решение объяснили просто — проведение соревнований в «пузыре» не может быть реализовано, так что Гран-при Китая «в данное время не является жизнеспособным».

От России в Чунцин должны были полететь одиночники Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда, танцоры Александра Степанова / Иван Букин, спортивные пары Юлия Артемьева / Михаил Назарычев и Алина Пепелева / Роман Плешков. Теперь спортсменам предстоит выбрать новый маршрут. Но кто готов спасти ситуацию?

Анна Щербакова Dmitry Golubovich/Global Look Press

Точно не Канада

Россияне бы и рады отправиться в Канаду — климат похож, турниры там всегда проходят на высшем уровне, да и границы более-менее открыты. К тому же, октябрьский Гран-при пройдёт именно там, так что можно и ноябрь взять под своё крыло. Только вот в стране по-прежнему не признают российскую вакцину от коронавируса «Спутник». Прививка продолжает находиться в статусе рассмотрения. Так что Камила Валиева, Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и другие звёзды могут лишиться возможности выступить на соревнованиях.

А Франция? Там вроде только десятидневный карантин

Совершенно верно. Но «Спутник» там тоже не признают. Юниорская серия из двух этапов уже недоступна для российских спортсменов (хоть им и разрешили отправиться на другие соревнования). Тогда и взрослая под большим вопросом. А в Куршевель, к слову, должны отправиться Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. И это, опять же, не все фамилии.

Остаются США, там недавно на турнире золото взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Всё так. Тарасова/Морозов уже четыре месяца тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Ребята отправились на первый турнир и не оставили шансов преследователям. Более того, на церемонии награждения организаторы даже поставили российский гимн и подняли национальный флаг.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Dmitry Golubovich/Global Look Press

Жаль, ещё один тренер — Максим Траньков — этого не увидел. У него-то визы в США нет. И в этом заключается главная беда. Как сообщил специалист в сторис на странице своего Instagram, «получить визу сейчас практически невозможно в силу охлаждения отношений между нашими странами и, конечно, коронавирусной инфекции». И если тренер надеется исправить ситуацию к октябрьскому Гран-при Skate America, то что делать нашим фигуристам, у половины из которых документа тоже нет? Успеют ли они исправить ситуацию?

Есть же ещё Япония, Олимпиаду-2020 нормально провели

Токио остаётся чуть ли не единственным спасательным кругом наряду с Сочи. Туда фигуристы могут отправиться без преград. Но, опять же, вряд ли Япония и Россия смогут взять все оставшиеся этапы под свою опеку. В конце концов, «Спутником» вакцинируются не так много жителей других государств. Да и проблемы в основном только у российских спортсменов. ISU не будет переносить этапы только из-за одной России.

Получается, остаётся надеется на то, что спортсмены, пока находились на сборах в Европе (Туктамышева, например, вместе с Колядой в Куршевеле), привились Pfizer.

Стоит ли бояться за зимнюю Олимпиаду — 2022?

Американцы ещё в июле просили перенести зимние Игры. Причём причиной назвали не пресловутый коронавирус, а ситуацию с правами человека в КНР. Страну обвиняли в дискриминации коренного населения Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Мы просим МОК отложить зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в КНР в феврале 2022 года, и перенести их, если правительство принимающей страны не изменит своё поведение, — говорится в письме американских сенаторов и конгрессменов президенту МОК Томасу Баху.

В Китае заявления американцев восприняли с улыбкой и уверили, то ничего не грозит для успешного проведения главных зимних соревнований.

Попытки некоторых американских политиков вмешаться во внутренние дела Китая, злоупотребляя Олимпийскими играми, обречены на провал и будут отвергнуты международным сообществом. Интересно, что заставляет американских политиков думать, будто они обладают так называемым «моральным авторитетом»? По вопросам прав человека они не занимают никакой позиции, — отметил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

Кажется, теперь-то у США появятся новые аргументы для очередной попытки перенести Олимпиаду. К тому же, китайцы сами всё для этого сделали. Если власти не могут гарантировать безопасность фигуристам, то о чём может идти речь? Естественно, на Игры будут направлены все усилия, как это сделали японцы на период летних соревнований. Но от опасений никуда не деться.