Фигурист Семененко рухнул на льду - его унесли на носилках

Российский фигурист Евгений Семененко во время выступления в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге получил серьёзную травму. Спортсмен после неудачного исполнения прыжка упал на голову, а затем не смог самостоятельно встать. Дежурившие сотрудники скорой помощи унесли Евгения со льда на носилках, сообщает портал «Чемпионат».

В социальных сетях было опубликовано видео, где фигурист предпринимает попытки встать после падения, но травма оказалась слишком серьёзной из-за чего Семененко постоянно теряет равновесие. После того, как спортсмен не смог в очередной раз встать на ноги он рухнул на зрителей в первом ряду.

Бывшая фигуристка и олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ранее прокомментировала изоляцию российского фигурного катания. Она заявила, что спорт очень многое потеряет без российских фигуристов. ISU отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, российские фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира, прошедшем в французском Монпелье.