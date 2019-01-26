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Фигурист Селевко: настраиваюсь на чемпионат мира

Александр Селевко Сергей Булкин/News.ru

Александр Селевко

спорт [ версия для печати ]
News.ru поговорил с представителем сборной Эстонии

Эстонский фигурист Александр Селевко на чемпионате Европы в Минске откатал две программы на 195,13 балла. В эксклюзивном интервью News.ru спортсмен рассказал, что остался доволен своим дебютом на таком крупном турнире и поделился своими планам на вторую часть сезона.

— Судя по эмоциям, вы довольным своим результатом. Но думается, что хотели выступить получше?

— Хотелось лучше прокатать, так как была одна грубая ошибка и несколько менее значительных, но всё это стоит баллов. Постараюсь в следующий раз выступить чище.

— Подведите резюме по прошедшему для вас турниру.

— Всем я доволен. Для меня получился хороший старт на таком крупном турнире, тем более я тут дебютант.

Александр Селевко Сергей Булкин/News.ru

Александр Селевко

— Думаю, что на чемпионате Европы люди всё-таки собираются, хотят показать свой лучший прокат. Тут ведь ещё столько народу приходит на трибуны, мотивируют выкладываться на все сто процентов. Надо показать, что ты умеешь, свой потенциал.

— Какие цели были на этот турнир? Может, планировали набрать в сумме больше 200 баллов, например?

— Нет, таких мыслей даже в голове не было. Хотел чисто отработать обе свои программы, избежав грубых помарок. Не все получилось, но я остался доволен.

— Вам подарили очень большого медведя. Что теперь с ним будете делать?

— Не знаю, что делать с ним. Домой повезу, наверное. Такой вот сувенир из Минска получается. Такой большой игрушки у меня ещё не было, так что очень приятно получить его на чемпионате Европы.

— Какие на ближайшее время у вас планы? Да, чемпионат Европы — это серьёзный старт, но многие уже смотрят в сторону чемпионата мира.

— У меня сейчас чуть-чуть не хватает технических баллов для попадания на чемпионат мира, постараемся в ближайшее время исправить эту оплошность. Меня впереди ждёт ещё три старта, на которых можно это сделать.

Александр Селевко Сергей Булкин/News.ru

Александр Селевко

— На Универсиаде мы вас увидим?

— Хотелось бы туда поехать, но я пока ещё школьник. Так что в другой раз (улыбается).

— Как вам атмосфера на турнире? Многие отмечали поддержку трибун.

— Мне тут очень нравится, тепло тут приняли меня. Да и среди спортсменов всё очень дружелюбно, друг друга поддерживаем. Да и кормят хорошо (смеётся). Мне очень нравится Минск, уже не первый раз тут катаюсь. Красивый город. Надеюсь, что ещё сюда приеду.

— Сейчас будет время, чтобы немного отдохнуть и прогуляться по столице Белоруссии?

— Конечно, у меня тут ещё три дня. Надеюсь, что времени мне тут хватит на всё.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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