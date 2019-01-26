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Фигурист сборной России Кацалапов: смогли собраться

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Булкин/News.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал произвольный прокат на чемпионате Европы.

«Мы рады, что смогли собраться сегодня. Получили минус балл за передержку поддержки. Прокат был трудный, но мы старались показать нашу замечательную программу. Вчера потеряли огромное количество баллов», — приводит слова Кацалапова корреспондент News.ru.

За прокаты россияне получили 193,95 балла.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Самарин завоевал серебро на ЧЕ по фигурному катанию.


#фигурноекатание #НикитаКацалапов
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