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Фигурист сборной России Базин: мы словили кайф

Сергей Булкин/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в паре с Софьей Евдокимовой, прокомментировал произвольный прокат на чемпионате Европы.

«Круто было выступать в Минске, просто непередаваемые ощущения. Какие выводы можно сделать? Нам надо прибавлять в катании, улучшать многие компоненты. Нам предстоит провести огромный объём работы. Надо шире кататься, поднимать выше ноги. Хочется поднять свой уровне до топ-пар. Получили удовольствие от чемпионата Европы, словили кайф», — приводит слова Базина корреспондент News.ru.

Фигурист добавил, что они с партнёршей полностью выполнили установку тренера.

За прокаты россияне получили 175,62 балла.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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