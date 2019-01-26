Фигурист сборной России Базин: мы словили кайф

https://news.ru/storage/news/caff3dcd922b74c74e0e39452bde9ff4/d6eff185-6f2f-4753-9078-7036d5192fef_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в паре с Софьей Евдокимовой, прокомментировал произвольный прокат на чемпионате Европы.

«Круто было выступать в Минске, просто непередаваемые ощущения. Какие выводы можно сделать? Нам надо прибавлять в катании, улучшать многие компоненты. Нам предстоит провести огромный объём работы. Надо шире кататься, поднимать выше ноги. Хочется поднять свой уровне до топ-пар. Получили удовольствие от чемпионата Европы, словили кайф», — приводит слова Базина корреспондент News.ru.

Фигурист добавил, что они с партнёршей полностью выполнили установку тренера.

За прокаты россияне получили 175,62 балла.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

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