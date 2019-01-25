Фигурист сборной РФ Базин: показали достойный результат

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в паре с Софьей Евдокимовой, прокомментировал прокат на чемпионате Европы в Минске.
«Мы радовались своим результатам не только потому, что это лучший результат текущего сезона — нас на мировой арене так высоко ещё никогда не оценивали. На всех челленджерах мы набирали намного меньше, чем сейчас в Минске», — цитирует фигуриста корреспондент News.ru.
Он добавил, что, по его мнению, пара оправдала статус третьего номера сборной.
«Думаю, что показали достойный результат», — заключил он.
Евдокимова и Базин за ритм-танец получили 66,65 балла.
Чемпионат Европы завершится 27 января.