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Фигурист сборной РФ Базин: показали достойный результат

Егор Базин и Софья Евдокимова Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Егор Базин и Софья Евдокимова

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в паре с Софьей Евдокимовой, прокомментировал прокат на чемпионате Европы в Минске.

«Мы радовались своим результатам не только потому, что это лучший результат текущего сезона — нас на мировой арене так высоко ещё никогда не оценивали. На всех челленджерах мы набирали намного меньше, чем сейчас в Минске», — цитирует фигуриста корреспондент News.ru.

Он добавил, что, по его мнению, пара оправдала статус третьего номера сборной.

«Думаю, что показали достойный результат», — заключил он.

Евдокимова и Базин за ритм-танец получили 66,65 балла.

Чемпионат Европы завершится 27 января.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ
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