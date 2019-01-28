USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,302 $   Brent60.73 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C10:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Фигурист Самарин подарил медаль ЧЕ своему тренеру

Александр Самарин Сергей Булкин/News.ru

Александр Самарин

спорт [ версия для печати ]

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года россиянин Александр Самарин подарил малую серебряную медаль своему тренеру Светлане Соколовской.

«Нашу первую европейскую медаль не забуду никогда! Открываю коллекцию!» — приводит слова Соколовской пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР).

Александр Самарин завоевал две малые серебряные медали — за короткую и произвольную программы, а также большую серебряную награду по сумме двух программ. В знак благодарности своему тренеру он подарил одну из малых медалей.

Победу в мужском одиночном катании одержал испанский фигурист Хавьер Фернандес, став семикратным чемпионом Европы. Замкнул тройку призёров итальянец Маттео Риццо.

News.ru ранее сообщал, что честность победы российской танцевальной пары Никиты Кацалапова и Виктории Синициной на чемпионате России поставили под угрозу.


#сборнаяРоссии #фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #АлександрСамарин
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
спорт 13:21, 27 января 2019
Проваливший ЧЕ фигурист Ковтун отказался «умирать»
спорт 16:24, 26 января 2019
Самарин: рад, что сумел потрепать нервы Фернандеса
спорт 15:21, 26 января 2019
Самарин после серебра на ЧЕ: было тяжело психологически
Лента новостей
спорт 10:19
Орсер восхитился работой Тутберидзе
происшествия 10:18
«Минировавшего» школу подростка задержали
спорт 10:09
В МОК задумались о необходимости флагов стран
в мире 10:01
Пьяный водитель едва не угробил десятки детей в Индии
экономика 09:59
Проценты и неустойку кредитов сроком до года ограничили в РФ
Другие новости
спорт 10:19
Орсер восхитился работой Тутберидзе
спорт 10:09
В МОК задумались о необходимости флагов стран
спорт 10:01
Ходыкин: тренером я быть не хочу
Российские фигуристы ответили на вопросы News.ru
спорт 09:51
Неймар пропустит матч против МЮ в Лиге чемпионов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top