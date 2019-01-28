Фигурист Самарин подарил медаль ЧЕ своему тренеру

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года россиянин Александр Самарин подарил малую серебряную медаль своему тренеру Светлане Соколовской.
«Нашу первую европейскую медаль не забуду никогда! Открываю коллекцию!» — приводит слова Соколовской пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР).
Александр Самарин завоевал две малые серебряные медали — за короткую и произвольную программы, а также большую серебряную награду по сумме двух программ. В знак благодарности своему тренеру он подарил одну из малых медалей.
Победу в мужском одиночном катании одержал испанский фигурист Хавьер Фернандес, став семикратным чемпионом Европы. Замкнул тройку призёров итальянец Маттео Риццо.
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