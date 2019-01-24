Фигурист Майсурадзе пошёл на риск во время проката на ЧЕ

Грузинский фигурист Ираклий Майсурадзе после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявил, что не нужно было рисковать при исполнении элементов.
«Первый прыжок у меня нестабилен. Последнее время я его делал, но здесь не удавалось сделать. А второе падение связано с потерей концентрации. Наверное, было логичнее не рисковать, но захотели попробовать», — заявил спортсмен корреспонденту News.ru.
Судьи оценили его выступление в 60,89 балла.
Ранее российский фигурист Максим Ковтун остался недоволен своим прокатом в короткой программе.