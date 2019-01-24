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Фигурист Майсурадзе пошёл на риск во время проката на ЧЕ

Ираклий Майсурадзе Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Ираклий Майсурадзе

спорт [ версия для печати ]

Грузинский фигурист Ираклий Майсурадзе после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявил, что не нужно было рисковать при исполнении элементов.

«Первый прыжок у меня нестабилен. Последнее время я его делал, но здесь не удавалось сделать. А второе падение связано с потерей концентрации. Наверное, было логичнее не рисковать, но захотели попробовать», — заявил спортсмен корреспонденту News.ru.

Судьи оценили его выступление в 60,89 балла.

Ранее российский фигурист Максим Ковтун остался недоволен своим прокатом в короткой программе.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #ИраклийМайсурадзе
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