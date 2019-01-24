Фигурист Майоров: на турнирах уровня ЧЕ ещё не выступал

https://news.ru/storage/news/a73cb39467ce0c9e4dc49c2f7acb9a47/13721ae3-fe15-4307-b2a8-ca2920e802e8_850.jpg Булкин Сергей/News.ru эксклюзивы

Николай Майоров

Фигурист Николай Майоров, представляющий Швецию, не сумел расслабиться при прокате короткой программы на чемпионате Европы в Минске. Сказалось, что для него это был первый турнир такого уровня.

«Я был немного зажат. У меня были всякие юниорские Гран-при, но на турнирах подобного уровня я ещё не выступал. Постарался расслабиться и выступить как можно лучше. Сейчас точно не могу сказать, пройду ли в произвольную программу или нет, но моя цель была на турнир такой — добраться до финала», — сказал Майоров корреспонденту News.ru.

В настоящее время Майоров занимает общее восьмое место с оценкой 59,68 балла.

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