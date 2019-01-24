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Фигурист Литвинцев не жалеет о смене спортивного гражданства

Владимир Литвинцев Сергей Булкин/News.ru

Владимир Литвинцев

спорт [ версия для печати ]

Фигурист Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан, оценил прокат короткой программы на чемпионате Европы в Минске. По его словам, никакого дополнительного давления он не испытывал.

«Доволен своими оценками, но всегда ведь можно выступить ещё лучше. Были компоненты, которые мог выполнить чище. Лишь с этого сезона выступаю за Азербайджан, но никакого давления не испытываю. Все же понимают, что смена спортивного гражданства пойдёт только мне на пользу», — цитирует Литвинцева корреспондент News.ru.

Также фигурист добавил, что в его карьере были и выше цифры, но сейчас он сделал хороший задел перед произвольной программой. 

За свой прокат Литвинцев получил от судей 73,6 балла. Этот результат — лучший для него в сезоне.

Ранее News.ru сообщал, что фигурист Денис Ходыкин узнал о попадании на чемпионат Европы от мамы.


#фигурноекатание #чемпионатЕвропывМинске #ВладимирЛитвинцев
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