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Фигурист Козловский: я же знаю, как рисовать скулы

Российская пара Бойкова и Козловский Cергей булкин/News.ru

Российская пара Бойкова и Козловский

спорт [ версия для печати ]
Российская пара Бойкова и Козловский — о четвёртом месте после короткой программы на ЧЕ в Минске

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после проката короткой программы в Минске рассказали об организации чемпионата Европы, о программах, а также о тренировочном процессе.

— Как можете оценить организацию чемпионата Европы?

Александра Бойкова (АБ): Прекрасная организация. Очень много народу. Все переживают и болеют за всех фигуристов.

Дмитрий Козловский (ДК): Мы когда вышли на лёд, было ощущение, что приехали на Олимпийские игры или чемпионат мира, потому что трибуны заполнены полностью. Даже верхние ярусы забиты до отказа! Создалось такое впечатление, что это чемпионат мира, на котором выступают только русские спортсмены.

АБ: Потому что очень много российских флагов.

ДК: Одни российские флаги!

АБ: Ну, не одни.

ДК: Местами есть. Я это к тому, что, конечно, приятно, что Белоруссия встречает так тепло — отчасти и своих спортсменов. Мы же славяне. Это крайне приятно, что именно вот здесь и на таком высоком уровне проводится чемпионат Европы.

— Александра, у вас всегда такой красивый макияж. Вы сами его делаете или вам кто-то помогает, советует?

АБ: Нет, я всегда сама всё делаю. Конечно, спрашиваю у тренеров, у моего партнёра, у родителей.

— Партнёра?

ДК: Да, конечно. Я же всё знаю, как рисовать скулы. Я же спец! Что ты меня перед всей страной позоришь? (смеется)

— Ребята, вы приехали в Минск в статусе второй российской пары. Это лучше, чем приехать в статусе третьей российской пары или это не имеет значение?

АБ: Это не влияет никак.

ДК: Это не имеет никакого значения. Конечно, нет. Мы стараемся показывать максимально качественное катание в любом случае. Поскольку защищать цвета своего флага и честь своей страны на уже серьёзных международных соревнованиях — а чемпионат Европы, безусловно, именно такой старт — это очень большая ответственность.

— Показанный лучший результат сезона — это следствие целенаправленной подготовки к этому старту? Или вы уже обкатали программу настолько, что она уже идёт на ура.

ДК: Я могу сказать, что к каждому старту мы готовимся отдельно. И вряд ли кто-то из спортсменов скажет вам, что настолько накатал свою программу, что выходит и не думает об этом.

— Бывали такие случаи.

Российская пара Бойкова и Козловский Cергей булкин/News.ru

Российская пара Бойкова и Козловский

ДК: Бывали. Но мне кажется, это немножко не так. Конечно, когда начинаем катать свою программу, когда заряжаемся от трибун, мы в какой-то степени отключаемся от того, что и как делаем. В этом случае начинают работать мышцы и мышечная память, которая выдаёт то, что умеем. Также не могу не сказать, что мы попадаем на определённый энергетический поток программы, музыки. И это также ведёт нас в определённом ключе.

— В короткой программе было так?

ДК: Мы старались.

— Постановщик ваших программ Игорь Бобрин, рассказывая о работе с вами говорил, что все одиночники называют парников трамваями, потому что им нужно делать параллельные элементы. Судя по кивку Александры, вам он тоже такое говорил.

АБ: Так правда называют парников, потому что в паре гораздо тяжелее кого-то объехать. И, понятное дело, мы едем, как будто бы по рельсам, и сбиваем всех. Если сравнить с одиночником, который не видит нас.

ДК: Я согласен с Сашей. У нас программа идёт по формату «разбег-элемент-разбег», у танцевальных пар всё по-другому. Я даже не представляю, как у них по пять пар уживаются на одном льду, поскольку у них один элемент — это практически вся программа.

АБ: И абсолютно непредсказуемый рисунок.

ДК: Да, и как они разъезжаются на льду и никого не убивают. Это для меня великая загадка.

- Все восхищаются синхронностью ваших элементов. Сколько работы вложено в это? Или вы чувствуете друг друга?

ДК: Не надо, мы сейчас плакать будем (смеется).

АБ: Это больная для нас тема (смеется).

ДК: Иначе мы будем сидеть и жаловаться вам, как нам тяжело это даётся (смеется). А если говорить серьёзно, Саша никак не даст мне соврать, чтобы добиться параллельности и синхронности нужны часы, недели, месяцы и годы.

— Александра, вы внесли огромный вклад в подготовку ЕГЭ по литературе. Какой следующий предмет следует ожидать в вашем профиле в Instagram в качестве педагога?

АБ: Я не знаю.

ДК: На Youtube.

АБ: Я и в Instagram тоже иногда пишу.

ДК: Ссылка в описании (смеется).

АБ: Пока что только литература, потому что она мне важна для моей будущей профессии, я надеюсь.

— В какой?

АБ: Журналист.


#фигурноекатание #чемпионатЕвропывМинске #АлександраБойкова #ДмитрийКозловский
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