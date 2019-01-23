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Фигурист Козловский сравнил ЧЕ в Минске с Олимпиадой

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Булкин/News.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

спорт [ версия для печати ]

Российская спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский показали лучший результат сезона в короткой программе на чемпионате Европы в Минске. Судьи оценили их выступление в 72,58 балла.

«К каждому старту мы готовимся отдельно. Для того чтобы добиться синхронности и параллельности, нужны часы, месяцы и годы», — сказал Козловский журналистам.

В свою очередь Бойкова похвалила организацию Евро. 

«Прекрасная организация, много народа, все переживают и болеют», — сказал она.

С ней согласился её партнер. «Было ощущение, что мы приехали на Олимпийские игры, очень много российских флагов, трибуны забиты до отказа, даже верхний ярус. Очень приятно, что чемпионат Европы проходит на высоком уровне», — сказал Козловский.

Ранее другая пара из России Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин посетовала на волнение.


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